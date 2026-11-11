Раскрыта опасность полного отказа от сладкого

Эндокринолог Атрахов: полный отказ от сахара может вызвать проблемы с печенью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Полный отказ от сахара может привести к опасным сбоям в организме. Об этом "Ленте.ру" сообщил эндокринолог Илья Атрахов.

"У тех, кто решил полностью исключить сахар из меню, развились признаки инсулинорезистентности, ухудшился естественный контроль уровня сахара в крови и было зафиксировано ожирение печени", - сказал он.

Специалист отметил, что в случае экстремального дефицита глюкозы обмен веществ пытается его компенсировать и перестраивается. Кроме того, при этом вызывается ухудшение показателей здоровья, добавил он.

360.ru рассказал, что мед не намного лучше обычного сахара, поскольку в нем преобладают глюкоза и фруктоза. А их избыток негативно влияет на обмен веществ. При этом не стоит исключать из рациона цельные фрукты, так как клетчатка в них замедляет поступление сахаров и помогает дольше сохранять сытость.