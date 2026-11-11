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НовостиЗдоровье11 ноября 2026 19:22

Диетолог раскрыла скрытую опасность сухофруктов

Диетолог Джутова: сухофрукты могут вызвать нарушения в работе ЖКТ
Валентина БРЫКАЛИНА
Диетолог Джутова: сухофрукты могут вызвать нарушения в работе ЖКТ Фото: Petrov Sergey/NEWS.ru/ Global Look Press

Диетолог Джутова: сухофрукты могут вызвать нарушения в работе ЖКТ Фото: Petrov Sergey/NEWS.ru/ Global Look Press

Хотя сухофрукты и воспринимаются как полезная замена сладостям, но иногда они таят в себе опасность для здоровья. Об этом "Ленте.ру" сообщила диетолог Марьяна Джутова.

По ее словам, большое количество сухофруктов может вызвать вздутие, газообразование и послабление стула. А причиной таких побочных эффектов является сочетание большого количества сахаров и пищевых волокон, пояснила она.

Специалист отметила, что в составе сухофруктов могут встречаться диоксид серы и другие пищевые добавки. У чувствительных людей, особенно при астме, сульфиты могут вызывать нежелательные реакции, предупредила Джутова.

360.ru рассказал, что финики считаются полезной заменой конфет. Ведь после сушки плоды сохраняют сладость, минералы и полезные вещества. Однако чрезмерное употребление этого продукта может существенно увеличить калорийность рациона и количество углеводов.