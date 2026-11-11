Стало известно, какие популярные напитки мешают усвоению железа

Треть женщин детородного возраста подвержены анемии Фото: Aleksandra Suzi / Shutterstock / Fotodom

Чай или кофе во время еды существенно снижают усвоение железа организмом. Об этом NEWS.ru сообщила биохимик Анна Дивинская.

Она отметила, что нехваткой этого микроэлемента страдает каждая третья женщина детородного возраста в мире. Однако проблема зачастую кроется не в количестве железа в тарелке, а в том, сколько его доходит до крови.

"Чай и кофе во время еды снижают усвоение примерно на 40–60%. Пейте их за час до еды или через час после", - сказала она.

Специалист предупредила, что кальций действует схожим образом, поэтому молочное лучше не совмещать с железосодержащим продуктом.

Aif.ru рассказал, что суточная потребность взрослого человека в железе составляет 1–2 мг. В продуктах этот микроэлемент встречается в двух формах – органической (гемовой) и неорганической (негемовой). Из животной пищи больше всего железа в печени, говядине, рыбе и морепродуктах.