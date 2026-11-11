В Новосибирской области объявлен режим беспилотной опасности Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Новосибирской области объявили режим беспилотной опасности. Оповещение появилось в системе РСЧС. Формулировка предельно короткая: «Беспилотная опасность в Новосибирской области».

Ранее аналогичную меру ввели в Тюменской области. Там власти сразу объяснили: это превентивный шаг, чтобы обезопасить людей. Жителей попросили не паниковать и смотреть в оба. Судя по всему, регионы действуют по одному сценарию — лучше перестраховаться, чем потом разбираться с последствиями.

Напомним, что за день российские системы ПВО сбили 85 украинских дронов над разными регионами страны. Об этом отчиталось Минобороны. Атаки отражали с 8:00 до 20:00 мск. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Кировской, Омской и Ростовской областями, а также над Пермским краем, Башкортостаном и Удмуртией. Ещё часть дронов ликвидировали над Чёрным морем.