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НовостиПолитика11 ноября 2026 18:55

Медведев: работа над бюджетом РФ находится на финальной стадии

Второе чтение по бюджету РФ пройдет на следующей неделе
Семен ЗИМИН
Медведев: работа над бюджетом РФ находится на финальной стадии

Медведев: работа над бюджетом РФ находится на финальной стадии

Фото: REUTERS.

Работа над главным финансовым документом страны вышла на финишную прямую. Как сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: второе чтение бюджета РФ состоится уже на следующей неделе.

«Работа над бюджетом вступила в завершающую стадию. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе», — указал Медведев.

По словам политика, приоритеты на ближайшую трехлетку остаются неизменными — обеспечение безопасности, поддержка бойцов СВО и выполнение социальных обязательств перед гражданами.

Тема поддержки военнослужащих прозвучала и на первом заседании Госдумы девятого созыва. Владимир Путин, выступая перед парламентариями, призвал не останавливаться на достигнутом. По его словам, система мер поддержки участников СВО и их семей в предыдущем созыве в целом уже создана, но ее нужно и дальше совершенствовать.