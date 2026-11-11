Ивановская область увеличила господдержку АПК и нарастила производство молока

Вице-премьер правительства России Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским развитие агропромышленного сектора региона и сельских территорий.

Область показывает уверенный рост в АПК. В нынешнем году объём господдержки сельского хозяйства и комплексного развития сёл вырос в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых завершена — валовой сбор превысил 130 тысяч тонн. Озимые под будущий урожай посеяны почти на 20 тысячах гектаров. В молочном животноводстве за пять лет запущено 13 инвестпроектов, что дало прирост мощностей более чем на 20 тысяч тонн молока. За девять месяцев 2026 года регион произвёл 135 тысяч тонн молока.

По словам губернатора, успехи в аграрном секторе напрямую влияют на развитие сельских территорий. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» стартовал долгосрочный план развития города Родники. Здесь обновляются ключевые социальные объекты. Помимо этого, будет отремонтировано шесть дорог в нескольких районах. Строятся подъезды к крупным сельхозпредприятиям и воплощаются четыре проекта благоустройства. Общий объём федерального финансирования в этом году достиг почти 1,5 млрд рублей.

С 2020 года по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе построено и отремонтировано 12 объектов инфраструктуры — детсады и дома культуры, газифицировано 14 населённых пунктов, благоустроено 83 общественных пространства.

На встрече также затронули нацпроект «Экологическое благополучие», в том числе, систему эффективного обращения с отходами, реконструкцию очистных сооружений и сбережение лесов.