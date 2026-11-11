Роскосмос и НАСА продлили соглашение о перекрестных полетах на МКС Фото: Global Look Press/NASA

НАСА подтвердило, что договоренность с Роскосмосом о перекрестных полетах на МКС продолжит действовать. Об этом ТАСС сообщил представитель американского космического ведомства Джошуа Финч. По его словам, стороны хотят и дальше страховать друг друга на орбите.

Финч объяснил: смысл схемы в том, чтобы на станции всегда были люди, готовые к срочному ремонту и выходам в открытый космос. Американцы летают на «Союзах», россияне — на кораблях США. Это и безопасность экипажа, и сохранение присутствия Вашингтона в космосе, отметил он.

Схема работает не первый год и уже не раз выручала. В июле «Союз МС-28» с Сергеем Кудь-Сверчковым, Сергеем Микаевым и астронавтом Кристофером Уильямсом отстыковался от МКС и вернул экипаж на Землю. Ещё тогда глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация и NASA договорились о продлении работы МКС до 2030 года.