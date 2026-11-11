Президент Армении Хачатурян ратифицировал соглашение по "Маршруту Трампа", фото: Эрик Романенко/ТАСС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил соглашение о стратегическом сотрудничестве с США по проекту «Маршрут Трампа» для международного мира и процветания». Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Президент Республики Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Соединенными Штатами Америки по проекту Маршрут Трампа для международного мира и процветания», - заявили в администрации армянского лидера.

8 августа 2025 года в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент США Дональд Трамп подписали декларацию о мирном урегулировании конфликта и создании транспортного коридора "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

TRIPP свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванью. 28 октября парламент Армении утвердил соглашение о сотрудничестве с США в рамках этого проекта.

Ранее KP.RU сообщил, что проект создания транспортного коридора включает учреждение операционной компании с долей США (74%) и Армении (26%). Документы переданы в Национальное собрание Армении для ратификации, рассмотрение ожидается в ближайшие дни.