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НовостиОбщество11 ноября 2026 20:01

Что делать, если непогода сломала ветки дерева: советы агронома

Агроном Матвеев посоветовал проводить обрезку деревьев при поломке веток
Валентина БРЫКАЛИНА
Агроном Матвеев посоветовал проводить обрезку деревьев при поломке веток

Агроном Матвеев посоветовал проводить обрезку деревьев при поломке веток

Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Неустойчивая погода в ноябре может доставить неприятные сюрпризы в виде расщепленных стволов и треснувших веток. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

Специалист отметил, что если ветка все-таки сломалась, необходимо провести санитарную обрезку.

"Поврежденную часть удаляют до здоровой древесины, правильно выбирая место среза. Санитарную обрезку можно проводить в любое время года, а вот формирующую лучше отложить до весны", - пояснил он.

Также, по его словам, при работе с пострадавшими от непогоды культурами очень важно соблюдать аккуратность и не совершать резких движений.

360.ru рекомендовал выполнить ряд работ на участке перед закрытием дачного сезона: подготовить грядки; собрать опавшую листву, особенно с газона; очистить теплицу от остатков растений, вымыть поверхности и подмести помещение; составить план посадок и проверить инвентарь.