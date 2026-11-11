Что делать, если непогода сломала ветки дерева: советы агронома

Агроном Матвеев посоветовал проводить обрезку деревьев при поломке веток Фото: Иван ПРОХОРОВ.

Неустойчивая погода в ноябре может доставить неприятные сюрпризы в виде расщепленных стволов и треснувших веток. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

Специалист отметил, что если ветка все-таки сломалась, необходимо провести санитарную обрезку.

"Поврежденную часть удаляют до здоровой древесины, правильно выбирая место среза. Санитарную обрезку можно проводить в любое время года, а вот формирующую лучше отложить до весны", - пояснил он.

Также, по его словам, при работе с пострадавшими от непогоды культурами очень важно соблюдать аккуратность и не совершать резких движений.

360.ru рекомендовал выполнить ряд работ на участке перед закрытием дачного сезона: подготовить грядки; собрать опавшую листву, особенно с газона; очистить теплицу от остатков растений, вымыть поверхности и подмести помещение; составить план посадок и проверить инвентарь.