Названы самые вредные осенние перекусы

Врач Тарасова призвала отказаться от перекусов батончиками и печеньем Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сладкие батончики, печенье и чипсы не подходят для перекусов в осенний период. Об этом "Абзацу" сообщила врач Ольга Тарасова.

"Сладкие батончики и печенье, даже с надписями "Фитнес" или "Натуральный состав", могут содержать много сахара, сиропов и жиров", - сказала она.

По ее словам, сухофрукты из-за удаления воды сахара и калории более концентрированны, чем в свежих фруктах.

Специалист отметила, что чипсы и другие соленые снеки не всегда обеспечивают длительное насыщение. При этом легко съесть больше, чем планировалось.

KP.RU предупредил, что протеиновые батончики в большинстве случаев нельзя считать полезным перекусом. Этот продукт содержит высокую концентрацию простых сахаров, которые добавляются к белковой основе. По своему составу и воздействию на организм они ближе к сладостям, чем к функциональному питанию.