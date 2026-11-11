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НовостиЗдоровье11 ноября 2026 20:02

Названы самые вредные осенние перекусы

Врач Тарасова призвала отказаться от перекусов батончиками и печеньем
Валентина БРЫКАЛИНА
Врач Тарасова призвала отказаться от перекусов батончиками и печеньем

Врач Тарасова призвала отказаться от перекусов батончиками и печеньем

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сладкие батончики, печенье и чипсы не подходят для перекусов в осенний период. Об этом "Абзацу" сообщила врач Ольга Тарасова.

"Сладкие батончики и печенье, даже с надписями "Фитнес" или "Натуральный состав", могут содержать много сахара, сиропов и жиров", - сказала она.

По ее словам, сухофрукты из-за удаления воды сахара и калории более концентрированны, чем в свежих фруктах.

Специалист отметила, что чипсы и другие соленые снеки не всегда обеспечивают длительное насыщение. При этом легко съесть больше, чем планировалось.

KP.RU предупредил, что протеиновые батончики в большинстве случаев нельзя считать полезным перекусом. Этот продукт содержит высокую концентрацию простых сахаров, которые добавляются к белковой основе. По своему составу и воздействию на организм они ближе к сладостям, чем к функциональному питанию.