Терапевт Розонова назвала ягоды годжи и семена чиа переоцененными продуктами Фото: EAST NEWS.

Ягоды годжи и семена чиа не обладают доказанным лечебным воздействием. Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт Юнна Розонова.

По ее словам, термином "суперфуд" обычно называют продукт с привлекательным составом, которому реклама приписывает разные способности.

Специалист отметила, что ягоды годжи являются переоцененным продуктом. Их клинических исследований немного, нет убедительных доказательств их особого влияния на здоровье.

Она добавила, что семена чиа, являясь источником клетчатки, растительной омега-3 и некоторых минералов, не "сжигают жир", не очищают кишечник и не гарантируют похудение.

Теелканал "Царьград" сообщил, что слово "суперфуд" придумали маркетологи, чтобы продавать подороже некоторые продукты. Обычно так называют еду, где много витаминов или антиоксидантов. Однако никакой порошок или экзотический фрукт не сможет заменить полноценный рацион.