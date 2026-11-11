Медведев поручил «Единой России» внести в федеральный бюджет социально значимые поправки

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в федеральном бюджете необходимо сохранить статьи расходов по основным направлениям Народной программы. Фото: ER.RU.

Работа над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы находится на финальной стадии, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Второе чтение законопроекта пройдет на следующей неделе. На совещании, посвященном его обсуждению, председатель Совбеза поручил «Единой России» внести в федеральный бюджет социально значимые поправки и обеспечить их исполнение.

Совещание с участием секретаря Генсовета партии Владимира Якушева, вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, руководителя думской фракции Дмитрия Кобылкина и главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова прошло 11 ноября. Дмитрий Медведев подчеркнул, что социально значимые приоритеты основного финансового документа страны были определены президентом Владимиром Путиным.

«Они заключаются в обеспечении обороны и безопасности нашей страны, поддержке участников специальной военной операции, членов их семей, ну и, конечно, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны. Устойчивое развитие нашей страны, технологический суверенитет тоже остается в числе важнейших задач, которые стоят перед государством и которые обязана реализовывать «Единая Россия», - уточнил председатель партии.

Он особо отметил, что федеральный бюджет должен сохранить статьи расходов, обеспечивающие выполнение задач Народной программы. Дмитрий Медведев поручил определить, по каким из них требуется дополнительное финансирование, и изыскать для этого необходимые резервы.

«Это помощь и участникам, и ветеранам СВО, близким, лечение и реабилитация, поддержка в быту, создание возможности для профессионального развития. Наши усилия должны быть направлены на поддержку семей в нашей стране. Это касается, конечно, всех аспектов жизни людей. Это касается жилищно-бытовых условий, продолжения социальной газификации. Повышения доступности культурного досуга для многодетных семей, финансирование различных программ, включая те, которые ведут социально ориентированные НКО, и которые нуждаются в особом внимании», - заявил председатель Совбеза РФ.

Еще один важный блок обеспечивает доступность образования и развитие научных исследований, а также повышение качества жизни людей.

«Если взять здравоохранение, как очень востребованную сферу, поставлена цель — расширить систему профилактики, повысить уровень доступности лекарств, включая то, что мы с вами, кстати, неоднократно обсуждали в рамках нашей партийной работы, это доступность лекарств для людей с сердечно сосудистой патологией. Тогда партия специально на это тоже обратила внимание, надеюсь, это будет также сохранено», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Третье направление обеспечивает развитие села и поддержку аграрного сектора.

«Обустройство сельских территорий, поддержка малых хозяйств остается также исключительно важной задачей», - отметил он.

Кроме того, председатель партии акцентировал внимание на важности поддержки регионов и развитии экономики. Проект бюджета обеспечивает выполнение указа президента, утвердившего перенос сроков погашения бюджетных кредитов. Благодаря этому сумма в 100 миллиардов рублей будет направлена на решение важных социальных задач.

Дмитрий Медведев поручил «Единой России» не только обеспечить исполнение социальных статей бюджета, но и проконтролировать эффективность расходования средств.

«На «Единую Россию» возложена важнейшая задача контроля за исполнением бюджета и реализацией Народной программы. За тем, чтобы каждый бюджетный рубль расходовался максимально эффективно. Это особенно важно в нынешний весьма сложный период, который переживает наша страна», - напомнил председатель партии.