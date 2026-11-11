Стали известны способы улучшить работу сердца и сосудов без лекарств

Врач Шрамко: танцы и ходьба помогут улучшить работу сердца без лекарств Фото: Андрей АБРАМОВ.

Одним из главных направлений профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является достаточная физическая активность. Об этом aif.ru расказала врач Яна Шрамко.

Она отметила, что медики рекомендуют тратить на движение хотя бы 150 минут в неделю. Это может быть быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы или другая нагрузка, которая соответствует возрасту и состоянию здоровья.

По ее словам, регулярные физические тренировки позволяют держать вес в норме, улучшают работу сердца и сосудов, снимают стресс и помогают стабилизировать давление.

Телеканал "Царьград" сообщил, что замедлить старение сердца помогут регулярная физическая активность и сбалансированное питание. Овощи, фрукты, рыба, цельнозерновые продукты и растительные масла помогают сосудам дольше оставаться здоровыми. При этом избыток соли, сахара, жирной и переработанной пищи быстрее изнашивают их.