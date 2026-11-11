Агроном Матвеев призвал дачников убрать листву с участков до первого снега Фото: Дмитрий ЛАСЬКО.

До завешения дачного сезона перед наступлением холодов на участке следует убрать листву. Об этом aif.ru рассказал агроном Ефим Матвеев.

"Лучше уходить в зиму с чистым садом. Листва убрана, многолетники срезаны, кустарники подстрижены, все подметено и аккуратно", - сказал он.

Специалист отметил, что некоторые садоводы укрывают листвой деревья и кустарники, чтобы защитить почву от морозов. Но на ней могут сохраняться садовые вредители, которые переживут зиму, поэтому ее лучше убирать.

По его словам, здоровую листву и ненужные плоды рекомендуется убирать в компост.

360.ru предупредил, что сжигать опавшую листву на даче разрешено только при соблюдении правил пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрено предупреждение или штраф от пяти до 15 тысяч рублей. А в условиях особого противопожарного режима наказание может составить от 10 до 20 тысяч рублей