Anthropic хочет привлечь ещё больше инвестиций: активы компании могут взлететь до 1,5 трлн долларов Фото: REUTERS.

Банкиры, готовящие выход Anthropic на биржу, всерьёз обсуждают повышение оценки компании до 1,5 трлн долларов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. Причина простая — инвесторы проявляют к размещению куда больший интерес, чем ожидалось, и цена акций может подняться выше заявленного коридора в 70–78 долларов.

По подсчётам Bloomberg и Reuters, если бумаги уйдут по верхней границе диапазона, капитализация составит около 1 трлн. А вот FT с учётом полного разводнения капитала — включая опционы сотрудников и акции с ограничениями на обращение — насчитала уже 1,4 трлн.

Параллельно Anthropic проведёт частное размещение. Google, Nvidia, Microsoft и другие стратегические инвесторы выкупят акции на 26 млрд долларов по цене IPO. Если цену всё-таки поднимут, общая сумма привлечённых средств перевалит за 100 млрд, подсчитали в FT.

Напомним, заявку на Nasdaq под тикером ANT компания подала ещё в октябре. Организаторы — Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие банки. 10 ноября Anthropic объявила предварительный диапазон и планы предложить 825 млн акций, рассчитывая привлечь до 64,4 млрд долларов.