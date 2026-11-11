Любовь, поэма и три эпохи: на экраны выходит байопик о возлюбленной Маяковского Лиле Брик

Поэт Владимир Маяковский и его муза Лиля Брик в Петрограде в 1915 году

12 ноября в российский прокат выходит черно-белый байопик «Лиля» о Лиле Брик — музе и возлюбленной Владимира Маяковского. Картину сняла Вера Сторожева, известная по сериалу «Шифр». Лилю играет Мария Смольникова, Осипа Брика — Евгений Стычкин, а самого поэта — Андрей Максимов.

По сюжету действие стартует в 1915 году: молодой Маяковский читает Брикам «Облако в штанах», и супруги мгновенно попадают под обаяние его таланта. Сам поэт влюбляется в Лилю — с тех пор почти все его стихи посвящены только ей.

Картина разбита на три главы: 1920-е, 1950-е и 1970-е. Особый драматизм добавляет эпизод 1950-х, когда Бриков пытались вычеркнуть из биографии Маяковского. Завершается история 1978 годом — закатом жизни героини.

Сценарий написала Анна Козлова при участии Марии Сапрыкиной. Продюсировали ленту Константин Эрнст, Ирина Прохорова, Денис Евстигнеев и Петр Шепин.

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