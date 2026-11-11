Ученые нашли в Балтийском море необычных пауков: чем интересен эксклюзивный крестовик

Ученые нашли в Балтийском море необычных пауков. Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Исследователи из Швеции летом 2026-го отправились на остров Готска-Санден в Балтийском море. Там ученые нашли необычного паука - Araneus angulatus. Этот вид описывался еще в 18 веке естествоиспытателем Карлом Линнеем. Об эксклюзивном крестовике пишет журнал "Вокруг света".

Паука называют "животным номер 1 на планете" из-за истории его названия. Araneus angulatus быстрее всех остальных получил наименование по правилам современной зоологической номенклатуры.

Находка позволила восстановить утраченный эталонный образец, который важен для точного определения вида. Одного из пауков передадут в Шведский музей естественной истории. Крестовика можно встретить и на территории России. Они обитают на соснах и можжевельниках.

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