Депутат Атмахов: магазины нужно обязать оформлять ценники в едином стиле

Парламентарий объяснил, почему нужно вести контроль за ценниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Госдуме предложили обязать магазины оформлять ценники в едином стиле. С инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Атмахов, он отметил, что при правильном оформлении, покупатель сразу будет видеть цену товара. А не привлекательные цифры, которые на самом деле являются акцией, но не отражают реальную ситуацию.

Парламентарий призвал проработать новые условия совместно с Роспотребнадзором.

- Ценник в магазине должен помогать человеку сделать осознанный выбор, а не превращаться в маркетинговую ловушку, - отметил он в беседе с Life.ru.

Часто привлекательная цена указана крупным шрифтом. А мелким условие –«при покупке 2 или 3 единиц». А цена за одну позицию гораздо выше, чем на ценнике. На кассе человека ждет неприятный сюрприз.

Особенно остро проблема стоит перед пожилыми людьми и россиянами с ослабленным зрением. При этом депутат предлагает не запрещать скидки при покупке нескольких позиций товара, такая практика имеет место быть, если акция доступно изложена покупателю

Если на кассе выясняется, что товар дороже, чем было указано на ценнике, у покупателя есть право потребовать продажи именно по указанной изначально цене, пишет Lenta.ru.

Тем временем, маркетолог Павел Чичулин рассказал, как в период распродаж не стать жертвой обмана. Тем более, впереди начинаются заманчивые скидки к новому году, которые часто оказываются совсем не скидкой.

Такая «выгодная покупка» порой обходится дороже, чем кажется, пишет aif.ru.