"Пережила многое": Долина заявила о приостановке концертной деятельности

Певица Лариса Долина сообщила о временной остановке концертной деятельности Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Исполнительница Лариса Долина приостанавливает концертную деятельность. Певица взяла перерыв на восстановление. Исполнительница в последнее время "пережила многое", цитирует РИА Новости.

Лариса Долина напомнила, что отпраздновала юбилей творческой деятельности в сентябре. Певица выступает уже 55 лет. Однако происходящие с ней "драматические события" отражаются на ее творчестве по сей день.

"Понимаешь, что ты на каком-то этапе выдохся, а я не умею выходить и петь на 99%, только на 100", - призналась Лариса Долина.

В октябре сразу несколько крупных сольных концертов исполнительницы отменили. Такая ситуация с концертами началась сразу после скандала с продажей квартиры. В октябре критика достигла пика. В связи с этим Лариса Долина неоднократно переносила выступления.