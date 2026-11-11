Риэлтор Харитонова: к новому году цена на аренду домов вырастет на 50 процентов Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП».

Встретить праздник за городом в этом году станет заметно дороже. Эксперты предупреждают: аренда коттеджей в Москве и области в новогодние каникулы взлетит в цене примерно на 50% по сравнению с обычными выходными.

Об этом рассказала риэлтор Ева Харитонова. По ее словам, такой скачок цен связан с условиями собственников: в главный праздник года они не заинтересованы сдавать жилье на одни сутки.

- В Новый год стараются сдать минимум на три ночи, иначе хозяевам это просто невыгодно, — пояснила риелтор в беседе с 360.ru.

Самые расторопные начинают занимать лучшие дома еще в сентябре. Пик спроса и дефицит хороших вариантов традиционно приходятся на ноябрь и декабрь. Эксперты советуют не откладывать поиск: в противном случае придется либо серьезно переплачивать, либо соглашаться на компромиссные условия.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT рассказал, как не попасть в неприятную историю при аренде коттеджа на новогодние праздники. Прежде всего, бронировать загородный дом на новогодние праздники лучше по письменному договору, а не по переписке в объявлении и переводу денег.

Многие уже начали выбирать жилье на новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Заранее чаще арендуют загородные дома: на них приходится 62% бронирований. Средняя стоимость дома на природе на зимние каникулы составляет 20 400 рублей в сутки, это на 5% больше прошлого года, пишет «Газета.Ru».