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НовостиОбщество11 ноября 2026 21:21

Онищенко рекомендовал россиянам отказаться зимой от поездок в Азию

Эпидемиолог объяснил, почему перепады температур негативно влияют на здоровье туриста
Елена АКИМОВА
Онищенко рекомендовал россиянам отказаться зимой от поездок в Азию

Онищенко рекомендовал россиянам отказаться зимой от поездок в Азию

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отказаться от поездок в Азию зимой. А причина такого совета в разном климате.

Эпидемиолог отмечает, что зимой в России морозы и мы привыкли к отрицательным температурам. А вот в теплых странах другой климат, если есть разница в часовых поясах, то подобные перепады наносят вред здоровью.

Разница во времени, минимум 6 часов, требует недели на адаптацию, в итоге турист не успевает нормально отдохнуть, а организм восстановиться.

Дополнительный риск — «диарея путешественника», которая может развиться даже из-за непривычной питьевой воды.

- Зимой я бы не советовал никуда ехать. Отдыхать в другой климатической зоне крайне вредно, - рекомендовал Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru.

Вместо зимних каникул эксперт советует планировать отпуск на конец апреля и отводить на отдых не менее месяца. Перед поездкой эксперт советует изучить эпидемиологическую обстановку в стране назначения.