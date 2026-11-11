Массовые побочные эффекты: американцы подали тысячи исков на производителей "Оземпик" и аналогов

Жители США подали 4 тысячи исков к создателям "Оземпика" и аналогов. Фото: Pixel-shot/Shutterstock/Fotodom

Американцы начали массово жаловаться на побочные эффекты от использования "Оземпика" и аналогичных препаратов. Правоохранители рассматривают уже более 4 тысяч исков к производителям подобных средств. Так гласят данные судебной коллегии США, пишет ТАСС.

Согласно материалам, большая часть исков касается жалоб о причинении вреда здоровью. Люди говорят о проблемах с желудочно-кишечными расстройствами.

"Все иски затрагивают общие фактические вопросы: <...> надлежащим ли образом ответчики предупреждали истцов или их лечащих врачей о предполагаемой опасности этих препаратов, и делали ли ответчики ложные, вводящие в заблуждение или неполные заявления относительно безопасности этих препаратов", - сказано в документах.

В Европе ранее выявили редкий побочный эффект от использования "Оземпика". Оказалось, что у экспертов возникли подозрения о возможном повышенном риске развития передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва. Люди могут начать хуже видеть из-за использования препарата не по назначению.