Мужчина добровольно отозвал иск на 800 тысяч к организатору концерта Канье Уэста: дело прекратили

Фанат Канье Уэста отказался от иска на 800 тысяч к организатору концерта. Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press.

После срыва концерта рэпера Канье Уэста в Петербурге в суд стали поступать иски к организаторам мероприятия. Самый крупный из них был на сумму в 800 тысяч рублей. В итоге подавший иск мужчина добровольно отозвал заявление. Об этом говорится в материалах базы Преображенского суда Москвы.

Отмечается, что дело по иску фаната Канье Уэста прекратили. Истец отказался от запрашиваемой компенсации. Он подавал заявление в отношении ООО "Сэй эдженси" и ООО "Интикетс".

Прокуратура по итогам проверки не обнаружила признаков мошеннических действий в организации концерта американского рэпера. Выступления артиста были согласованы с площадкой "Газпром-Арена". Там и должны были пройти концерты. При этом договор между сторонами не был подписан.