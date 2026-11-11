Еще один человек пострадал при атаке на автобус Москва-Горловка: число раненых выросло до 9

Количество пострадавших при ударе БПЛА по автобусу Москва-Горловка выросло до 9 Фото: REUTERS.

В ДНР 11 ноября дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Москва - Горловка. В результате погиб один человек. Количество пострадавших выросло до девяти. Об этом уведомили в пресс-службе управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Удар был нанесен утром в среду. Ранения в ходе атаки на регион получил, в том числе, помощник машиниста тепловоза.

"На автодороге в районе населенного пункта Савельевка городского округа Енакиево при атаке на пассажирский межрегиональный автобус "Москва - Горловка" погиб один человек (анкетные данные устанавливаются), ранены женщины 1954, 1959, 1966, 1973 и 1982 г.р., мужчины 1962, 1978 и 1979 г.р., пострадала женщина 2000 г.р", - оповестили в управлении.

Атака БПЛА пришлась также на Смоленскую область. Ночью в регионе из-за действий ВСУ погибли двое мирных жителей. Один из беспилотников попал в дом.