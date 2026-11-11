В Нью-Йорке рухнуло трехэтажное здание: есть погибший, десять человек пострадали

В Нью-Йорке один человек погиб и десять пострадали при обрушении здания Фото: REUTERS.

Появились детали об инциденте в одном из районов Нью-Йорка. В Бруклине обрушилось трехэтажное здание. Под завалами нашли тело погибшего. Еще десять человек получили травмы. Так заявили в пресс-службе пожарного департамента Нью-Йорка, транслирует ТАСС.

Несколько пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Всего таких пациентов четыре. Еще шестерых госпитализировали с легкими травмами.

Под завалами все еще могут находиться люди. Спасатели продолжают операцию.

В штате Пенсильвания ранее девять человек стали жертвами стрельбы. Трагедия произошла в жилом доме. После случившегося предполагаемый виновник стрельбы покончил с собой. В числе погибших были двое детей и беременная женщина. Правоохранители начали расследование по факту случившегося.