Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 ноября 2026 23:57

На аукционе продали сапфир весом 197,80 карата: он был в коллекции семьи Романовых

Сапфир из коллекции Романовых продали за 411 миллионов рублей
Алина КОЧНЕВА
Сапфир из коллекции Романовых продали за 411 миллионов рублей

Сапфир из коллекции Романовых продали за 411 миллионов рублей

Фото: REUTERS.

В Женеве выставили на аукцион цейлонский сапфир из коллекции дома Романовых. Его продали за 411 миллионов рублей. Сапфир весом 197,80 карата датирован 19-м веком, говорится на сайте аукционного дома.

Сапфир закреплен в браслете геометрического дизайна. Бренд Cartier перемонтировал камень в изделие.

Изначально организаторы оценивали лот в 850 тысяч - 1,7 миллиона швейцарских франков (до 170 млн рублей). Начальная ставка была объявлена в размере 600 тысяч швейцарских франков (60 млн рублей).

В конце сентября картину "Ангел" фламандского живописца Антониса ван Дейка выставили на торги Северного аукционного дома. Начальная цена лота составила 1,2 миллиона рублей. Картина ранее хранилась в коллекциях Петра Семенова-Тян-Шанского и Эрмитажа. Ее передали в апреле 1929 года в Госторг.