На аукционе продали сапфир весом 197,80 карата: он был в коллекции семьи Романовых

Сапфир из коллекции Романовых продали за 411 миллионов рублей Фото: REUTERS.

В Женеве выставили на аукцион цейлонский сапфир из коллекции дома Романовых. Его продали за 411 миллионов рублей. Сапфир весом 197,80 карата датирован 19-м веком, говорится на сайте аукционного дома.

Сапфир закреплен в браслете геометрического дизайна. Бренд Cartier перемонтировал камень в изделие.

Изначально организаторы оценивали лот в 850 тысяч - 1,7 миллиона швейцарских франков (до 170 млн рублей). Начальная ставка была объявлена в размере 600 тысяч швейцарских франков (60 млн рублей).

В конце сентября картину "Ангел" фламандского живописца Антониса ван Дейка выставили на торги Северного аукционного дома. Начальная цена лота составила 1,2 миллиона рублей. Картина ранее хранилась в коллекциях Петра Семенова-Тян-Шанского и Эрмитажа. Ее передали в апреле 1929 года в Госторг.