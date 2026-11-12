Гвардейцы упали в обморок у Елисейского дворца во время службы: Макрон ничем не помог

Гвардейцы почетного караула потеряли сознание перед Макроном Фото: REUTERS.

Сразу два инцидента с обмороками произошло вечером 11 ноября у Елисейского дворца. Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политик не смог им помочь, пишет газета Le Parisien.

В это время Эммануэль Макрон принимал визит президента Словакии Петра Пеллегрини. Пока они поднимались, гвардеец пошатнулся, выронил меч из рук и упал. К нему мгновенно подбежали охранники.

Второй гвардеец упал в обморок после ухода политиков. Этот момент не попал на видеозапись, опубликованную газетой.

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