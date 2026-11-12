В РФ расследуют более 300 уголовных дел с участием экс-главы Минкомсвязи

Бывший глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом сразу 300 уголовных дел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России продолжается следствие над экс-главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым. Он является фигурантом более чем 300 уголовных дел. Суд заочно арестовал бывшего чиновника. Так сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Все связанные с Николаем Никифоровым уголовные дела соединили в одно производство. Его подозревают сразу в нескольких махинациях.

"Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико", - сказано в материалах.

Министерство внутренних дел объявило бывшего министра связи и массовых коммуникаций в розыск в сентябре. Его ищут по статье УК.