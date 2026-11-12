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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 1:41

В РФ расследуют более 300 уголовных дел с участием экс-главы Минкомсвязи

Бывший глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом сразу 300 уголовных дел
Алина КОЧНЕВА
Бывший глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом сразу 300 уголовных дел

Бывший глава Минкомсвязи Никифоров стал фигурантом сразу 300 уголовных дел

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России продолжается следствие над экс-главой Минкомсвязи Николаем Никифоровым. Он является фигурантом более чем 300 уголовных дел. Суд заочно арестовал бывшего чиновника. Так сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Все связанные с Николаем Никифоровым уголовные дела соединили в одно производство. Его подозревают сразу в нескольких махинациях.

"Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико", - сказано в материалах.

Министерство внутренних дел объявило бывшего министра связи и массовых коммуникаций в розыск в сентябре. Его ищут по статье УК.