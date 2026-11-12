Русофобия плюс трусость: в МИД объяснили истинные причины отказа Канады в визах российским хоккеистам

Посол Степанов: Канада струсила, отказавшись выдать визы российским хоккеистам. Фото: Petrov Sergey/Global Look Press

Канадские власти боятся честного соревнования своих хоккеистов с российскими, потому и отказались выдавать визы спортсменам для участия в молодежном первенстве мира. Свой отпечаток в истории оставила и глубинная русофобия канадского кабмина. Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

Дипломат подчеркнул, что такое решение было предсказуемым.

«Кабинет Марка Карни подтвердил глубину своей русофобии. Даже если оставить за скобками неуважение к праву, в памяти останется простая констатация: официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», - добавил Степанов.

Он предположил также, что многие канадцы от такого поведения своих властей вовсе не в восторге.

Ранее историю с визами прокомментировал министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Чиновник заявил, что у России есть план Б, но раскрывать его пока не будут. Тем не менее, министр заверил, что для России все буде хорошо, а для Канады - плохо. Потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований.

Александр Овечкин отметил, что если спросить болельщиков, они сказали бы, что хотят видеть на льду лучших игроков, а также молодых хоккеистов, которые станут будущими звездами и игроками НХЛ.