Научный сотрудник, советник, посол: что известно о скончавшемся дипломате Дарчиеве

В Москве умер российский посол в США Александр Дарчиев Фото: Телеграм-канал МИД России..

В среду, 11 ноября, из жизни ушел чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Александр Дарчиев. Он играл большую роль в российской дипломатии. Александр Дарчиев скоропостижно скончался в Москве в возрасте 66 лет. В посольстве РФ в США выразили соболезнования родным дипломата.

В диппредставительстве рассказали, что Александр Дарчиев посвятил всю жизнь отстаиванию российских интересов. Он работал на североамериканском направлении. Дипломат пытался выстроить равноправные отношения Москвы и Вашингтона.

"Отличительной чертой Александра Никитича было доверие к подчиненным и глубокое уважение к людям. Он всегда старался сплотить коллектив и создать такую рабочую обстановку, когда ощущалось крепкое плечо старшего, более опытного товарища, на которое в случае необходимости можно опереться", - поделились в посольстве.

Коллектив Министерства иностранных дел России в свою очередь отметил высокий профессионализм дипломата. В ведомстве его назвали "добрым товарищем и наставником".

"Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", - рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Посол окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова. Позже он был аспирантом, младшим научным сотрудником и научным сотрудником Института США и Канады АН СССР. На дипломатическую службу Александр Дарчиев поступил в 1992 году.

До 2002 года дипломат являлся советником посольства России в США. Затем он занял должность советника-посланника. С 6 марта 2025 года Александр Дарчиев был назначен послом России в Соединенных Штатах.

Ранее скончался бывший министр обороны РФ Сергей Иванов. Он был соратником президента России и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Сергей Иванов родился в Ленинграде через восемь лет после войны. В 70-х он окончил высшие курсы КГБ в Минске, а позже - Краснознамённый институт КГБ СССР.

В сентябре прошлого года умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Сергей Яковлев. На момент кончины ему было 77 лет. В МИД России сообщили, что дипломат был профессионалом своего ремесла. Он отличался ответственным подходом к деятельности и прекрасными человеческими качествами.