МО: баллистическую ракету РК «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку. Фото: Jia Yuchen/Global Look Press

Межконтинентальная баллистическая ракета РК «Ярс» загружена в шахтную пусковую установку. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ракетном соединении стационарного базирования проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку (далее ШПУ»", - говорится в сообщении.

Загрузка прошла, уточнили в российском оборонном ведомстве, с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата и заняла несколько часов.

«Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании современной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха», - следует из сообщения.

В мае этого года западные страны испугались крупнейших ядерных учений, которые называют «учениями Судного дня». В них участвовали военные России и Белоруссии. Бойцы произвели пуски ракет «Синева» и «Ярс».

Ранее по распоряжению президента Владимира Путина Россия запустила наземные межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс», ракеты донного базирования «Синева», и крылатые ракеты разных типов воздушного базирования. То есть с самолетов.