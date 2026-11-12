Угроза БПЛА действовала 8 часов в Омской области: что известно о последствиях

Губернатор Хоценко рассказал об атаке БПЛА на Омскую область Фото: Александр КОЦ.

С 12:40 до 20:40 11 ноября силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА в Омской области. Аэропорт временно прекратил обслуживание рейсов, а жителей призвали оставаться дома. Спустя восемь часов режим угрозы БПЛА в регионе сняли. Об этом уведомил губернатор Омской области Виталий Хоценко в мессенджере "Макс".

В период ударов ВСУ все местные экстренные службы привели в режим повышенной готовности. На некоторых участках заметили падение обломков беспилотников. К местам ЧП направили оперативные службы.

"Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы", - предупредил Виталий Хоценко.

В Омской области действует запрет на съемку работы средств противовоздушной обороны. Кроме того, нельзя фотографировать последствия ударов и падения обломков. С помощью подобных кадров противник может вычислить расположение комплексов ПВО и нанести более серьезный ущерб.

"Спасибо бойцам ПВО Минобороны России, военным, сотрудникам оперативных служб, пожарным и всем, кто обеспечивал безопасность наших жителей", - поблагодарил Виталий Хоценко.

О пострадавших или жертвах не сообщается. Нет также информации о повреждениях на земле после атаки ВСУ.

Прошлой ночью дроны ударили по территории Смоленской области. В регионе произошел пожар. Возгорание началось в жилом доме. При пожаре погибли два человека. Обломки БПЛА попали в многоэтажный дом в городе Ярцево. Людей эвакуировали с места ЧП. Из огня спасли 10 человек. Для тех, кто расселен из пострадавшего дома, организованы пункты временного размещения.

Атаку в ночь на 11 ноября также отразили под Тверью. Силами ПВО сбито несколько украинских БПЛА. Жители не пострадали в результате атаки ВСУ. На места отражения ударов для обеспечения безопасности прибыли специалисты экстренных ведомств.

Беспилотники атаковали также Ленинградскую область. Над регионом перехватили сразу 150 дронов. Целью атаки стала портовая зона Усть-Луги. В результате в порту возник пожар. Ранения получили три человека.