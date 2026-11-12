В Финляндии извинились за власти, которые планируют запретить въезд в страну спортсменам из РФ

Мема извинился перед спортсменами РФ за готовящиеся Хельсинки ограничения. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в беседе с РИА Новости принес извинения российским спортсменам за власти своей страны, которые планируют ввести визовые ограничения в отношения них.

Так Мема прокомментировал заявление финского премьера Петтери Орпо о том, что власти готовят законодательные изменения для запрета на въезд российских спортсменов в страну. Решение по этому вопросу будет принято уже 12 ноября на заседании правительства.

«Я хочу извиниться от имени этих безумных политиков, которые ничего не смыслят в ценности спорта и единства», - сказал политик.

2 ноября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выступила с инициативой, которая может серьёзно ограничить возможности российских атлетов выступать на международных турнирах в Европе. На заседании совета по иностранным делам она предложила Евросоюзу ввести полный запрет на въезд спортсменов из России в Шенгенскую зону.