Захарова: РФ запретила въезд двум депутатам и двум журналистам из Франции. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия запретила въезд депутатам Нацсобрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман. Это стало ответом на выдворение бывшего главного редактора телеканала RT France Ксении Федоровой. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье», - отметила дипломат.

Кроме того, добавила Захарова, въезд в страну запрещен журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, которые активно участвовали в травле Федоровой и призывали к ее высылке из Франции.

«Это те самые люди, которые не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны», - заявила представитель МИД.

Ранее в России предложили запретить въезд в страну французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который вновь призвал союзников усилить давление на Россию.

До этого в Госдуму планировали внести законопроект о пожизненном запрете на въезд в РФ для иностранцев с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.