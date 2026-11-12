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НовостиВ мире12 ноября 2026 4:32

Нацгвардия Украины в Сумской области продает боеприпасы криминальным структурам

Украинские нацгвардейцы наладили торговлю оружием с криминальными структурами
Анастасия СУТОРМИНА
Нацгвардия Украины в Сумской области продает боеприпасы криминальным структурам

Нацгвардия Украины в Сумской области продает боеприпасы криминальным структурам

Фото: REUTERS.

Украинские военнослужащие Нацгвардии в Сумской области сотнями продают боеприпасы криминальным структурам. Об этом со ссылкой на представителей в силовых структурах сообщает ТАСС.

«На продажу идут в том числе минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели — представители криминальных структур», — сказал собеседник агентства.

В мае этого года стало известно о подобных случая торговки оружием, но в Харьковской области Украины. Там боевики ВСУ десятками, а то и сотнями, продавали преступным группировкам стрелковое оружие.

Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что Украина продает поставляемое ей американское оружие наркокартелям в Мексике, орудующим на границе с США.