Как законно уменьшить налог на вклады: помогут родственники

Юрист Хаминский: закон даёт возможность уменьшить налог на проценты по вкладам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм» объяснил, как снизить налог на проценты по банковским вкладам в рамках закона. По его оценке, полностью уйти от выплат удаётся не всегда, однако уменьшить налогооблагаемую сумму помогают необлагаемый минимум и продуманное распределение сбережений.

Юрист уточнил, что лимит рассчитывается путём умножения 1 млн рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца календарного года. Налог при этом берут не с суммы вклада, а только с начисленных процентов.

Снизить базу позволяет распределение средств между родственниками. Так можно задействовать отдельный лимит каждого члена семьи, объяснил юрист. Важен и срок размещения. В случае, если договор заключён более чем на 15 месяцев, а проценты выплачиваются в конце, неиспользованная часть лимита уменьшит налоговую базу в следующих периодах.

Не облагаются НДФЛ проценты по рублёвым счетам со ставкой не выше 1% годовых на протяжении всего периода, а также по счетам эскроу. Дробление вкладов между разными банками на одного человека, заключил Хаминский, налоговой экономии не принесёт.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков на полях Мосфинфорума рассказал, что с 1 января 2027 года система гарантирования вкладов будет расширена на три новых вида страхования. По его словам, речь идёт о продуктах добровольного страхования жизни — ДСЖ, страховании жизни с гарантированной и с расчётной доходностью.