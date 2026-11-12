СК возбудил уголовное дело по факту убийства военного при взрыве в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего при взрыве автомобиля в Пушкинском районе. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по городу.

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия. Также назначаются необходимые судебные экспертизы, уточняет "КП-Петербург". Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал о взрыве автомобиля в районе Славянка в Санкт-Петербурге 27 августа. В машине находились военнослужащий и его супруга. Мужчина погиб на месте, а женщину с тяжелыми травмами госпитализировали. По предварительным данным, под автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, которое могло быть заложено неизвестным.