Кабмин расширил поддержку бизнеса, пострадавшего от атак на маркетплейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Правительство России расширило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на объекты маркетплейсов Wildberries и Ozon. Об этом сообщили в Министерстве финансов РФ.

Согласно новому постановлению, на государственную помощь смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, понесшие убытки не только из-за ударов беспилотников, но и в результате атак реактивных систем залпового огня и любых видов ракет.

При этом для продавцов, работающих одновременно на Wildberries и Ozon, теперь будут учитывать совокупный ущерб от атак на объекты обеих компаний. Поддержка предусмотрена для бизнеса, потери которого превышают 5% годового дохода.

Отдельные условия действуют для предпринимателей и организаций, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года. Им не потребуется сопоставлять размер понесенного ущерба с годовой выручкой.

Кроме того, власти ускорили процедуру предоставления информации о пострадавших. Теперь маркетплейсы должны направлять соответствующие списки в Федеральную налоговую службу и территориальные органы страховщика не позднее 5-го числа каждого месяца вместо прежнего 10-го.

Ранее правительство России утвердило меры поддержки продавцов Ozon, пострадавших от атак на логистические объекты компании. Для предпринимателей предусмотрели отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов. Кроме того, власти решили временно приостановить проверки пострадавшего бизнеса, чтобы снизить финансовую нагрузку.