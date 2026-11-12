Приговор по делу о теракте в «Крокус сити холле» хотят обжаловать: полтысячи томов отправили в Апелляционный военный суд

Военный суд отправил в апелляцию жалобы по делу о теракте в «Крокус сити холле» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Второй Западный окружной военный суд передал в Апелляционный военный суд во Власихе жалобы адвокатов осуждённых по делу о теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Об этом ТАСС рассказал один из участников процесса.

В апелляционную инстанцию вошли свыше 500 томов материалов уголовного дела. Также были направлены жалобы потерпевшей стороны. Документы в ближайшее время зарегистрируют в апелляционной инстанции, после чего назначат дату рассмотрения. Слушания пройдут в закрытом режиме.

«Апелляционные жалобы защиты на приговор осужденным, а также [жалобы] адвокатов потерпевших направлены для дальнейшего рассмотрения», – говорится в сообщении.

12 марта Второй Западный окружной военный суд огласил приговор по делу о теракте в «Крокус сити холле». Четверо исполнителей теракта и 11 их пособников получили пожизненные сроки. Ещё четверо пособников приговорены к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев. Всем фигурантам назначили штрафы от 500 тыс. до 2,7 млн рублей. Теракт в «Крокус сити холле» произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые нападавшие открыли огонь по посетителям концерта и подожгли здание. В результате погибли более 140 человек, ещё 600 человек пострадали. Следствие установило, что атаку подготовили сторонники запрещённой в России террористической группировки.