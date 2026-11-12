Упавшего на пути в московском метро пассажира оштрафовали на 350 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Суд в Москве оштрафовал пассажира московского метро, который под действием «аптечных наркотиков» упал на пути, выплатить более 350 тысяч рублей. Таким образом мужчина компенсирует 10-минутный срыв графика движения поездов. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел утром 27 января. Под действием сильнодействующих препаратов, известных как «аптечные наркотики», упал на пути станции метро «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии,.

Движение поездов пришлось остановить на 10 минут, в результате чего были отменены два поезда, а пассажиров третьего пришлось внепланово высаживать. Это принесло метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую он получил бы при нормальной работе. В суд ответчик не явился.

Ранее в Петербурга мужчина упал на пути из-за смартфона.

Также в Петербурге на станции «Автово» один из пассажиров упал на рельсы. Из-за этого на первой (красной) линии временно ограничили движение поездов: составы курсировали только между станциями «Девяткино» и «Нарвская».