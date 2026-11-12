Второй человек в Индонезии лишился должности из-за диплома: Он вляпался в крупный скандал

В Индонезии вице-президент Гибран Ракабуминг Рака подал в отставку после скандала Фото: REUTERS.

В Индонезии вице-президент Гибран Ракабуминг Рака подал в отставку после скандала вокруг подлинности его диплома об образовании. Об этом сообщает издание Jakarta Globe.

По данным журналистов, 39-летний политик направил соответствующее заявление председателю Народного консультативного конгресса Ахмаду Музани. Руководство законодательного органа намерено рассмотреть вопрос о его уходе с должности.

«Он попросил, чтобы его обращение было рассмотрено немедленно, и уже сегодня руководство конгресса проведет встречу по вопросу его отставки», — сообщил Музани.

Скандал вокруг документов Рака разгорелся еще в 2023 году. Тогда в социальных сетях появились утверждения, что политик не окончил среднюю школу, а значит, не имел права участвовать в президентских выборах 2024 года в качестве кандидата в вице-президенты.

Позднее группа активистов во главе с бывшим заместителем министра юстиции обратилась в Верховный суд Индонезии с требованием признать его участие в выборах незаконным и лишить занимаемой должности.

Напомним, еще в 2024 году KP.RU писала об участии Гибрана Ракабуминга Рака в президентской кампании. Он баллотировался вместе с Прабово Субианто, который тогда возглавлял Министерство обороны страны. При этом Рака является сыном бывшего президента Индонезии Джоко Видодо, который не мог претендовать на третий срок.