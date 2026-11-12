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НовостиТуризм12 ноября 2026 6:51

Куда россияне едут зимовать: названы три популярных направления для длительного отдыха

РСТ: россияне чаще выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию для зимнего отдыха
Мария СПИРИДОНОВА
Россияне чаще выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию для зимнего отдыха. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россияне чаще выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию для зимнего отдыха. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Для длительного зимнего отдыха россияне чаще всего выбирают страны Азии. Об этом РИА Новости рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Лидером по бронированиям стал Таиланд. Следом идут Вьетнам и Индонезия. На азиатские направления приходится две трети всех зарубежных бронирований сроком от трёх недель и больше, а за год их число выросло на 7%. В Таиланде туристы чаще выбирают Паттайю, Пхукет и Бангкок, во Вьетнаме — Фукуок, Нячанг и Хошимин, в Индонезии — Бали с курортами Кута и Убуд.

Помимо Таиланда, в списке популярных направлений — Италия, Франция, Испания, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Турция и Китай.

Ранее гендиректор агрегатора пакетных туров «Турвизор» Илья Юртаев сообщил, что российским туристам уже сейчас лучше всего приобретать туры в Турцию на следующее лето. По его словам, при раннем бронировании скидки составляют 20–35%.