Полиция обнаружила тело без головы и ног: жуткая находка в парке возле Сиднея

Диван с обезглавленным безногим телом нашли в парке возле Сиднея Фото: REUTERS.

В Австралии неподалеку от Сиднея обнаружили диван, внутри которого находился обезглавленный человеческий торс без рук и ног. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

Жуткую находку сделали 11 ноября в зарослях возле национального парка Лейн-Коув. Местные жители пожаловались на неприятный запах, после чего правоохранители обнаружили диван всего в пяти метрах от жилой улицы. Внутри находились разлагающиеся останки взрослого мужчины.

По словам суперинтенданта полиции Пола Девани, тело могло пролежать на этом месте несколько дней. Следователи предполагают, что неизвестного убили в другом районе, а затем привезли останки в лесопарковую зону.

Личность погибшего пока не установлена. На месте работают криминалисты, кинологи с поисковыми собаками и сотрудники полиции. Правоохранители также призвали местных жителей сообщать о подозрительной активности возле парка.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело человека в нескольких сумках. Останки нашли в кустах на берегу Лиговского канала. Полицейские начали проверку и осмотрели место происшествия. Личность погибшего на тот момент оставалась неизвестной.