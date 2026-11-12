Си Цзиньпин призвал выстраивать отношения КНР с миром с глобальной точки зрения Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Пекин должен учитывать интересы всего человечества при выстраивании отношений с другими странами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии в Доме народных собраний в Пекине, посвященном 160-летию со дня рождения Сунь Ятсена. Текст выступления приводит агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китаю необходимо оценивать перспективы человечества в глобальном масштабе и учитывать основные тенденции мирового развития. Он также призвал правильно определять подходы к взаимодействию с внешним миром с учетом происходящих в мире масштабных перемен.

Ранее Си Цзиньпин заявил о намерении Китая укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга. Он также предложил создать для государств БРИКС площадку доступа к технологиям искусственного интеллекта с открытым кодом.