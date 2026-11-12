Мэр Тбилиси Каладзе: антироссийские санкции будут губительными для Грузии. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Евросоюз понимает, что введение антироссийских санкций будет губительно для Грузии, однако все равно требует их ввода и критикует за отказ от рестрикций. Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил мэр Тбилиси, генсекретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

Политик отметил, что Запад называет себя другом Грузии, но тут же требуют таких вещей, которые на деле губительными для страны.

«Я имею в виду те резолюции, в которых нас критикуют за то, что мы не присоединились к санкциям», - сказал Каладзе.

Ранее высшее руководство Грузии публично поставило под сомнение целесообразность вступления страны в Европейский союз. Критику в адрес Брюсселя, чья политика названа несправедливой, одновременно озвучили и премьер-министр, и президент страны, что знаменует новый виток напряженности в отношениях.