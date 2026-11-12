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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 7:01

ФСБ задержала четырёх агентов украинских спецслужб в трёх регионах России

В Адыгее, Донецкой Народной Республике и Омской области пресечена деятельность агентов спецслужб Украины
Мария СПИРИДОНОВА
ФСБ задержала четырёх агентов украинских спецслужб в трёх регионах России

ФСБ задержала четырёх агентов украинских спецслужб в трёх регионах России

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли сеть из четырёх агентов украинских спецслужб, действовавших в Адыгее, Донецкой Народной Республике и Омской области. Среди задержанных — трое россиян и один иностранный гражданин, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, задержанные по заданию украинских кураторов добывали информацию о российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, а также о предприятиях оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Полученные данные предполагалось использовать для подготовки диверсий и терактов. Помимо этого, злоумышленники публиковали в интернете материалы с призывами к террористическим преступлениям. За сотрудничество с украинскими спецслужбами им обещали вознаграждение и переезд в Евросоюз.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу разведывательных данных представителям украинской террористической организации.