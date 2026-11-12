Экс-глава лесхоза Минобороны явился с повинной по делу о взятке в 18 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бывший начальник управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России Сергей Закаморный признал вину в получении взятки в 18 млн рублей. Он добровольно явился в органы с повинной и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Во время допроса Закаморный подробно рассказал об обстоятельствах преступления и других фигурантах уголовного дела. По версии следствия, в 2022–2025 годах он получал деньги от представителей коммерческой организации за помощь в согласовании лесовосстановительных работ на землях Минобороны, а также общее покровительство при исполнении контракта.

Закаморному предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Хамовнический суд Москвы отправил его под стражу. Следственные действия продолжаются.