Врач сборной России по самбо оказал помощь потерявшему сознание спортсмену из Украины: что случилось

Врач российской сборной помог потерявшему сознание украинскому самбисту на ЧМ. Фото: Elena Popova/Global Look Press

Врач российской сборной оказал помощь украинскому самбисту Владиславу Рудневу во время поединка с российским спортсменом Асланбеком Кодзаевым. Инцидент произошел еще 8 ноября на чемпионате мира в Ташкенте, однако известно о нем стало только сейчас.

В ходе поединка 1/8 финала в боевом самбо в весовой категории до 79 кг российский самбист Асланбек Кодзаев провел удушающий прием. Руднев в результате потерял сознание. Врач сборной России совместно с сотрудником команды Грузии оказал спортсмену первую помощь.

По итогам турнира Кодзаев завоевал золото.

Напомним, юбилейный, 50-й чемпионат мира прошел с 6 по 8 ноября. Соревнования в Ташкенте собрали более 500 спортсменов из 101 страны. Сборная России стала сильнейшей в общекомандном зачете, завоевав 18 золотых, три серебряных, четыре бронзовых медали.