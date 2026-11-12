Российские бойцы испытали новый дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

«Сокол-3» использовали в боях на днепропетровском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Российские бойцы провели испытания нового дрона-перехватчика «Сокол-3» в ходе спецоперации. С помощью техники они уничтожали ударные беспилотники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Тестирования проводили солдаты из 297-й зенитной ракетной бригады группировки «Центр». Устройства использовались на днепропетровском направлении.

Аппарат быстро находит скоростные цели и точно сбивает их на подлете, защищая позиции и технику. Перехватчик запускается с катапульты, что сразу дает ему высокую скорость. Это позволяет мгновенно выйти на боевой курс и быстрее среагировать на угрозу с воздуха.

«Да, вылеты были. Бензиновый спокойно догоняет, реактивы может догнать. <…> Если свободная охота, спокойно летает минут 30. Рабочая высота у него 6 км, дальность - 30 км», - сказал оператор БПЛА-перехватчика Илья Соснин.

Ранее сообщалось, что войска РФ смогли освободить еще несколько территорий в зоне СВО. Так, под их контроль перешли села Воскресенка в Запорожье и Шиловка, расположенная в Донецкой Народной Республике.