Звезда сериала «Реальные пацаны» лишился депутатского мандата: Армен Бежанян рассказал обо всем Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Пермском крае актера сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна лишили мандата депутата думы Осинского округа. Об этом артист сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Бежаняна, соответствующее решение приняли 12 ноября на внеочередном заседании местной думы. Депутатскую должность актер занимал с 2019 года. Кроме того, он руководит компанией «Главное Осинское лесное хозяйство».

В августе суд признал Бежаняна виновным в нарушении правил охраны и использования недр при разработке Ирьяковского месторождения песчано-гравийной смеси. Ему назначили 400 часов обязательных работ, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности.

Ранее Пермский краевой суд оставил в силе решение о взыскании с актера 139,7 миллиона рублей за ущерб природе. Деньги он должен выплатить в бюджет города Осы. Сам Бежанян с обвинениями не согласился и пытался оспорить приговор.

Напомним, уголовное дело против артиста возбудили еще в апреле 2025 года. Тогда сообщалось, что предполагаемый ущерб от нарушений при разработке недр составляет около 140 миллионов рублей. Зрителям Бежанян известен по роли Арменки, отчима главного героя Коляна в сериале «Реальные пацаны».